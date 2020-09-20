20 сентября 2020, 11:14
В России за сутки выявили уже 6 148 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 1 103 399 человек, из которых выздоровели 909 357 человек, а 19 418 - скончались (79 человек умерли за последние сутки)
В России продолжает расти число новых заражений коронавирусом COVID-19. По данным на утро 20 сентября, в стране выявили 6 148 заболевших.
Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 1 103 399 человек, из которых выздоровели 909 357 человек, а 19 418 - скончались (79 человек умерли за последние сутки).
В Москве за сутки выявили 860 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области - 188, в Санкт-Петербурге - 214, в Нижегородской области - 165, в Свердловской области - 120, в Ростовской области - 178, в Красноярском крае - 102, в Воронежской области - 158, в Ставропольском крае - 142, в Саратовской области - 108, в Ульяновской области - 125.