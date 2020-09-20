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20 сентября 2020, 10:51

Разработчик «Новичка» извинился перед Алексеем Навальным из-за истории с отравлением

Вил Мирзаянов рассказал журналистам, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком», и он перечислил симптомы, как у Алексея Навального. Химик также отметил, что выжить после отравления «Новичком» можно

Разработчик «Новичка» извинился перед Алексеем Навальным из-за истории с отравлением
Фото: dnes.dir.bg

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Вил Мирзаянов принес свои извинения Алексею Навальному, который был отравлен этим ядом.

«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества», — заявил специалист в эфире телеканала «Дождь».

Вил Мирзаянов рассказал журналистам, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком», и он перечислил симптомы, как у Алексея Навального. Химик также отметил, что выжить после отравления «Новичком» можно, а на восстановление понадобится около года.

Напомним, что об отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок» сообщили немецкие военные вирусологи. Позже швейцарская и французская лаборатории подтвердили выводы коллег из Германии.

Предполагается, что Алексей Навальный был отравлен во время рабочей поездки в Томск. Его соратники изъяли из гостиничного номера бутылку с минеральной водой, на которой были обнаружены следы «Новичка».

Российские власти факт отравления оппозиционера по-прежнему отрицают.

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