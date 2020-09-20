Разработчик «Новичка» извинился перед Алексеем Навальным из-за истории с отравлением
Вил Мирзаянов рассказал журналистам, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком», и он перечислил симптомы, как у Алексея Навального. Химик также отметил, что выжить после отравления «Новичком» можно
Один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Вил Мирзаянов принес свои извинения Алексею Навальному, который был отравлен этим ядом.
«Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества», — заявил специалист в эфире телеканала «Дождь».
Вил Мирзаянов рассказал журналистам, что в 1993 году встречался с человеком, который пережил отравление «Новичком», и он перечислил симптомы, как у Алексея Навального. Химик также отметил, что выжить после отравления «Новичком» можно, а на восстановление понадобится около года.
Напомним, что об отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок» сообщили немецкие военные вирусологи. Позже швейцарская и французская лаборатории подтвердили выводы коллег из Германии.
Предполагается, что Алексей Навальный был отравлен во время рабочей поездки в Томск. Его соратники изъяли из гостиничного номера бутылку с минеральной водой, на которой были обнаружены следы «Новичка».
Российские власти факт отравления оппозиционера по-прежнему отрицают.