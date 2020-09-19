19 сентября 2020, 09:43
Россиян предложили вакцинировать от коронавируса перед выездом за границу
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов предложил в обязательном порядке вакцинировать от коронавируса россиян, которые выезжают за границу
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов предложил в обязательном порядке вакцинировать от коронавируса россиян, которые выезжают за границу. По мнению специалиста, это могло быть эффективной мерой для борьбы с пандемией.
«Это не исключено. Действительно, если у нас появятся эффективные средства специфической профилактики, вакцины, то это будет разумная мера, поскольку специфическая профилактика, вакцинопрофилатика — это самая эффективная мера защиты», - заявил Владимир Чуланов.
В свою очередь советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев предположил, что в ближайшие годы одним из требований для международных путешествий может стать прививка от коронавируса.