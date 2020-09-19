19 сентября 2020, 08:47
Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение со странами СНГ
Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение со странами СНГ. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение со странами СНГ. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
С понедельника возобновится авиасообщение с Белоруссией (Минск), Казахстаном (Нур-Султан) и Киргизией (Бишкек). Кроме того, с 27 сентября возобновляются рейсы в Южную Корею.
Рейсы по указанным направлениям будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.
Одновременно с этим оперштаб рекомендовал россиянам планировать свои поездки за границу с учетом статистики заболеваемости COVID-19 в разных странах. Российские чиновники отметили, что практически во всех странах сейчас фиксируется рост числа заражений.