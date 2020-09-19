Супруга и дочь осужденного генерала МВД Дениса Сугробова владеют квартирами стоимостью 300 млн рублей
Супруга и дочь бывшего генерала МВД Дениса Сугробова, приговоренного к 12 годам лишения свободы по обвинению в создании преступного сообщества и превышении полномочий, оказались владелицами квартир общей стоимостью около 300 млн рублей
Супруга и дочь бывшего генерала МВД Дениса Сугробова, приговоренного к 12 годам лишения свободы по обвинению в создании преступного сообщества и превышении полномочий, оказались владелицами квартир общей стоимостью около 300 млн рублей.
Издание The Insider сообщает, что 21-летней Анастасии Денисовой принадлежит квартира площадью 209 кв.м на шестом этаже ЖК «Город Яхт», расположенного на берегу Химкинского водохранилища. Это единственный в Москве жилой комплекс с яхт-клубом и собственным пляжем. Стоимость квартиры составляет около 150 млн рублей.
Эта квартира некоторое время назад была оформлена на адвоката Дениса Сугробова Георгия Антонова. Его называли номинальным держателем активов своего подзащитного.
Супруга генерала Мария Шерстнева владеет квартирой в «Городе яхт» прощадью 208,8 кв.м. У самого Сугробова также была квартира в «Городе яхт» площадью 72 кв. м, но ее арестовали в 2014 году во время расследования дела.
После ареста Сугробова его жена зарегистрировала ООО «Аатми-Арт» с основным видом деятельности «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». При этом до ареста генерала она нигде не работала и сидела дома с детьми.
Напомним, в 2017 году бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова приговорили к 22 годам лишения свободы за создание преступного сообщества и превышение полномочий (всего 14 эпизодов). Позже срок был сокращен до 12 лет колонии.