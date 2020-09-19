Российский препарат для лечения коронавируса будет стоить в аптеках 12 тысяч рублей
Минимальная стоимость одной упаковки российского препарата для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир» в аптеках составит 12 320 рублей. Об этом сообщил гендиректор фармкомпании «Промомед» Андрей Младенцев
Минимальная стоимость одной упаковки российского препарата для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир» в аптеках составит 12 320 рублей. Об этом сообщил гендиректор фармкомпании «Промомед» Андрей Младенцев.
«Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», - заявил глава компании-производителя лекарства, слова которого приводит РИА Новости.
В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг.
Лекарство поступит в российские аптеки с 21 сентября. При этом в Японии клинические испытания препарата, который содержит вещество фавипиравир, не показали убедительных результатов в лечении COVID-19.
Еще один отечественный препарат «Коронавир» будет отпускаться в аптеках по цене в 11 550 рублей за 50 таблеток.