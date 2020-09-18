18 сентября 2020, 18:11
Власти Севастополя вводят для местных жителей и туристов обязательный масочный режим
Губернатор Михаил Развожаев заявил, что раньше ношение масок носило рекомендательный характер, но теперь ситуация изменилась. «Масочный режим» вводится в общественном транспорте, на объектах торговли и в учреждениях культуры
Фото: sevastopol-news.com
Власти Севастополя обяжут местных жителей и туристов носить в закрытых общественных местах защитные маски.
Губернатор Михаил Развожаев заявил, что раньше ношение масок носило рекомендательный характер, но теперь ситуация изменилась. «Масочный режим» вводится в общественном транспорте, на объектах торговли и в учреждениях культуры. Другие ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом пока вводить не планируется.
За последние сутки в Севастополе зарегистрировали 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе-герое выявили COVID-19 у 737 человек, 21 человек скончался.