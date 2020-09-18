Совет по правам человека привлечет хакеров к подготовке доклада о травле в интернете
Совет по правам человека (СПЧ) сообщил о планах по созданию «цифрового кодекса», под которым подразумевается свод законодательных актов, который обеспечит защиту граждан в цифровой среде. К подготовке доклада правозащитники привлекут хакеров
Совет по правам человека (СПЧ) сообщил о планах по созданию «цифрового кодекса», под которым подразумевается свод законодательных актов, который обеспечит защиту граждан в цифровой среде. К подготовке доклада правозащитники привлекут хакеров.
Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что в рабочую группу войдут правозащитник и хакеры, которые «прекрасно разбираются во взломах и манипуляциях в сети». Итогом их работы должен стать доклад для главы государства о том, с какими проблемами сталкиваются сейчас граждане в интернете, в частности, травлей, мошенничеством, слежкой.
Фадеев привел в пример дело журналиста Ивана Голунова, после задержания которого в сети появились фотографии нарколаборатории, якобы обнаруженной дома у журналиста. Впоследствии выяснилось, что эти снимки оказались фейковыми. Еще один пример – это приложение «Социальный мониторинг», которое должны были устанавливать больные с COVID-19 для отслеживания своего местоположения во время самоизоляции.