Рейтинг самых богатых чиновников России возглавил депутат Сахалинской облдумы
Деловой журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России. Лидером этого рейтинга стал депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который за 2019 год официально заработал 6,2 млрд рублей
Деловой журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых чиновников и депутатов России. Лидером этого рейтинга стал депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, который за 2019 год официально заработал 6,2 млрд рублей. Депутат также является владельцем компании «Монерон», которая занимается добычей краба.
На втором месте самых богатых чиновников оказался депутат Заксобрания Камчатского края и совладелец рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Игорь Евтушок с годовым доходом в размере 5,5 млрд рублей.
Замыкает тройку лидеров депутат Заксобрания Челябинской области Константин Струков, возглавляющий компанию «Южуралзолото». За прошлый год он заработал 5,1 млрд рублей.
Среди сенаторов самым богатым стал Валерий Пономарев (4-е место, доход 2,8 млрд рублей). Самым богатым депутатом Госдумы - Григорий Аникеев (6-е место, 2,4 млрд рублей), самым богатым губернатором - глава Брянской области Александр Богомаз (11-е место, 1,4 млрд рублей).
Больше всех среди членов федерального правительства заработал заместитель министра финансов Андрей Круглов (19-е место, 771 млн рублей), а самым богатым чиновником в Кремле стал Дмитрий Песков (3-е место, 251 млн рублей).