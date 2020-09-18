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Происшествия
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18 сентября 2020, 15:53

В Турции столкнулись два туристических автобуса. Есть пострадавшие среди россиян

В Турции столкнулись два автобуса с туристами. В одном из транспортных средств находились отдыхающие из России. Среди пассажиров был выпускающий редактор уральского портала E1.ru Сергей Панин, который сообщил подробности об аварии

В Турции столкнулись два туристических автобуса. Есть пострадавшие среди россиян
Фото: E1.RU

В Турции столкнулись два автобуса с туристами. В одном из транспортных средств находились отдыхающие из России. Среди пассажиров был выпускающий редактор уральского портала E1.ru Сергей Панин, который сообщил подробности об аварии. Его рассказ приводит Telegram-канал E1RU News.

Сергей Панин рассказал, что два автобуса столкнулись на горной трассе, после чего один из них упал. В результате аварии пострадали семеро туристов из Москвы и Подмосковья. Отдыхающие ехали на экскурсию от туроператора «Pegas Touristik».

«Предполагалось купание, лодочная прогулка, катание по горам и рыбалка с ужином. Но мы выполнили только первый пункт», - сообщил Панин. По словам журналиста, во время подъезда к одному из пунктов на спуске вдоль горного обрыва врезался автобус с туристами, следовавший сзади.

Один автобус практически не пострадал, а второй автобус после аварии врезался в дерево и перевернулся на левый бок.

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