В Турции столкнулись два туристических автобуса. Есть пострадавшие среди россиян
В Турции столкнулись два автобуса с туристами. В одном из транспортных средств находились отдыхающие из России. Среди пассажиров был выпускающий редактор уральского портала E1.ru Сергей Панин, который сообщил подробности об аварии
В Турции столкнулись два автобуса с туристами. В одном из транспортных средств находились отдыхающие из России. Среди пассажиров был выпускающий редактор уральского портала E1.ru Сергей Панин, который сообщил подробности об аварии. Его рассказ приводит Telegram-канал E1RU News.
Сергей Панин рассказал, что два автобуса столкнулись на горной трассе, после чего один из них упал. В результате аварии пострадали семеро туристов из Москвы и Подмосковья. Отдыхающие ехали на экскурсию от туроператора «Pegas Touristik».
«Предполагалось купание, лодочная прогулка, катание по горам и рыбалка с ужином. Но мы выполнили только первый пункт», - сообщил Панин. По словам журналиста, во время подъезда к одному из пунктов на спуске вдоль горного обрыва врезался автобус с туристами, следовавший сзади.
Один автобус практически не пострадал, а второй автобус после аварии врезался в дерево и перевернулся на левый бок.