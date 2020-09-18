Россияне потратили на покупку лекарств от коронавируса 10 млрд рублей
Так, наибольшие продажи показали «Арбидол» (выручка 3,7 млрд рублей, прирост 288,33% к прошлому году), «Лопинавир+Ритонавир» (3,2 млрд рублей, прирост 48% к прошлому году) и «Азитромицин» (2,7 млрд рублей, прирост 61,16% к прошлому году)
Россияне с февраля по июнь потратили более 10 млрд рублей на покупку лекарств, которые позиционировались как средства от коронавируса COVID-19.
«Медуза» со ссылкой на подсчеты DSM Group сообщает, что речь идет о лекарствах, рекомендованных для лечения коронавируса Минздравом РФ. Так, наибольшие продажи показали «Арбидол» (выручка 3,7 млрд рублей, прирост 288,33% к прошлому году), «Лопинавир+Ритонавир» (3,2 млрд рублей, прирост 48% к прошлому году) и «Азитромицин» (2,7 млрд рублей, прирост 61,16% к прошлому году). Помимо этого россияне активно скупали в аптеках гидроксихлорохин, дексаметазонаи мефлохин.
Все эти препараты, кроме «Дексаметазона», отсутствуют в рекомендациях национальных институтов здравоохранения США (NIH) для лечения COVID-19, хотя и присутствовали в рекомендациях Минздрава РФ. При этом в более свежих рекомендациях российского ведомства от 3 сентября хлорохина, мефлохина и препарата «Лопинавир+Ритонавир» уже нет.