Власти Москвы предложили автовладельцам сдавать свои машины в каршеринг
Департамент транспорта Москвы, который возглавляет вице-мэр Максим Ликсутов, объявил о запуске «Народного каршеринга». В рамках этого проекта жители столицы смогут сдавать свои личные автомобили в краткосрочную аренду
Департамент транспорта Москвы, который возглавляет вице-мэр Максим Ликсутов, объявил о запуске «Народного каршеринга». В рамках этого проекта жители столицы смогут сдавать свои личные автомобили в краткосрочную аренду.
В сообщении департамента говорится, что жители Москвы смогут сдать свой автомобиль в краткосрочную аренду, когда сами им не пользуются. «Более 90% времени личный автомобиль проводит без движения. Ваша машина сможет заработать вам деньги, а городу - помочь разгрузить дороги», - заявили столичные чиновники.
Максим Ликсутов заверил, что сотрудники будут внимательно отслеживать профили пользователей, проверяя наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством. Кроме того, владелец машины сможет сам выбирать, кому разрешать пользоваться своим транспортным средством.