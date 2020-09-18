Депутаты от «Единой России» предложили в 10 раз увеличить штрафы за раскрытие личности силовиков
В Госдуму поступил законопроект об увеличении в 10 раз штрафов по статье 13.14 КоАП («Разглашение информации с ограниченным доступом»). Документ подготовили депутаты от «Единой России» Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин
В Госдуму поступил законопроект об увеличении в 10 раз штрафов по статье 13.14 КоАП («Разглашение информации с ограниченным доступом»). Документ подготовили депутаты от «Единой России» Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.
По действующему законодательству, разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, наказывается штрафом в размере 500-1000 рублей для граждан и от 4000-5000 тысяч рублей для должностных лиц. Пискарев и Вяткин предлагают выписывать гражданам штрафы от 5000-10000 рублей, а должностным лицам - от 40000-50000 рублей.
В пояснительной записке к документу отмечается, что в последнее время участились случаи «несанкционированного разглашения информации ограниченного доступа», например, персональных данных сотрудников правоохранительных органов. Действующие штрафы не обеспечивают профилактического эффекта, считают единороссы.