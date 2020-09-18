Оперативники задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске
В Следственном комитете сообщили, что Виталий Молчанов подозревается по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») и части 4 статьи 131 («Изнасилование») УК России
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве дочерей своей сожительницы в Рыбинске Ярославской области.
В Следственном комитете сообщили, что Виталий Молчанов подозревается по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц») и части 4 статьи 131 («Изнасилование») УК России.
Telegram-канал Life Shot сообщает, что после расправы над сестрами-школьницами Молчанов пытался покончить с собой в квартире, где было совершено преступление, но затем решил сбежать.
Молчанова нашли в ходе прочесывания местности. Он прятался в кустах. Сопротивления мужчина не оказывал.
Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил награду в полмиллиона рублей за информацию о Виталии Молчанове.
«Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет сообщает, что подозреваемый на допросе уже признался в совершении преступлении.
По данным следствия, мать двух девочек 8 и 13 лет познакомилась с подозреваемым в интернете и месяц назад переехала к нему из другого города вместе с дочерьми. Вернувшись с работы после ночной смены, она нашла девочек мертвыми с множественными ножевыми ранениями.
Виталлий Молчанов ранее был судим за убийства. В декабре 2019 года он освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания.