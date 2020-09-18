Уголовное дело срочника Рамиля Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных
Уголовное дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в воинской части Забайкальского края, рассмотрит суд присяжных
Уголовное дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в воинской части Забайкальского края, рассмотрит суд присяжных.
Адвокат срочника Равиль Тугушев сообщил «МБХ медиа», что он заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей, которое было удовлетворено.
«Мы считаем, что данный суд будет более объективный. Присяжные - не профессиональные юристы. Они смотрят с человеческой позиции», - заявил Тугушев.
Напомним, 25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов из автомата сослуживцев в войсковой части в поселке Горный Забайкальского края. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения. Шамсутдинову предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц.
Ранее сообщалось, что солдат открыл огонь по своим сослуживцам из-за неуставных отношений. По словам защиты, перед инцидентом Шамсутдинов не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве. При этом офицеры не давали ему спать и грозили окунуть головой в унитаз.