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Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
18 сентября 2020, 12:59

Уголовное дело срочника Рамиля Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных

Уголовное дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в воинской части Забайкальского края, рассмотрит суд присяжных

Уголовное дело срочника Рамиля Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных

Уголовное дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в воинской части Забайкальского края, рассмотрит суд присяжных.

Адвокат срочника Равиль Тугушев сообщил «МБХ медиа», что он заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей, которое было удовлетворено.

«Мы считаем, что данный суд будет более объективный. Присяжные - не профессиональные юристы. Они смотрят с человеческой позиции», - заявил Тугушев.

Напомним, 25 октября 2019 года рядовой Рамиль Шамсутдинов из автомата сослуживцев в войсковой части в поселке Горный Забайкальского края. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения. Шамсутдинову предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц.

Ранее сообщалось, что солдат открыл огонь по своим сослуживцам из-за неуставных отношений. По словам защиты, перед инцидентом Шамсутдинов не спал трое суток, так как был на боевом дежурстве. При этом офицеры не давали ему спать и грозили окунуть головой в унитаз.

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