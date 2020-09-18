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Москва
18 сентября 2020, 12:52

ФАС приостановила тендеры мэрии Москвы на аренду дорожных камер из-за жалобы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила тендеры по аренде комплексов дорожных камер стоимостью на 6 млрд рублей из-за жалобы одной из компаний на техзадание к конкурсу

ФАС приостановила тендеры мэрии Москвы на аренду дорожных камер из-за жалобы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила тендеры по аренде комплексов дорожных камер стоимостью на 6 млрд рублей из-за жалобы одной из компаний на техзадание к конкурсу.

Власти Москвы планируют арендовать 865 новых дорожных камер в рамках двух контрактов стоимостью 1,05 млрд и 4,9 млрд рублей. На оба аукциона заявилась только компания «Строй инвест проект», которая давно сотрудничает с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) и активно участвует в столичных тендерах.

В 2015 году «Строй инвест проект» получил госконтракт на 700 млн рублей по обслуживанию камер, в 2016 году - контракт на 586,5 млн рублей на аренду 100 камер, а в 2018 году - контракт на 809 млн рублей по аренде 140 мобильных камер, сообщает «КоммерсантЪ».

14 сентября аукционная комиссия решила заключить контракты с этой фирмой, однако через два дня в ФАС на оба тендера поступила жалоба от самарского ООО «Эффективные технологии». Самарская фирма пожаловалась на слишком детализированные и жесткие требования к оборудованию, что сужает круг потенциальных участников конкурса.

В частности, в требованиях ЦОДД говорится, что комплексы фото- и видеофиксации должны записывать разговор водителя за рулем по телефону. Самарская фирма утверждает, что сейчас на рынке нет ни одной камеры с таким функционалом, а также алгоритма работы софта, способного определять разговор по телефону за рулем в автоматическом режиме. Скорее всего чиновники составляли техзадание под конкретную модель комплекса фиксации нарушений ПДД.

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