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Бизнес
Формула обмана мэра Собянина
18 сентября 2020, 11:57

Владимир Путин передал «Промсвязьбанку» землю в парке «Патриот» без проведения торгов

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении «ПСБ Бизнес» земельного участка без торгов под строительство гостиницы в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот»

Владимир Путин передал «Промсвязьбанку» землю в парке «Патриот» без проведения торгов

Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении «ПСБ Бизнес» земельного участка без торгов под строительство гостиницы в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» (Алабино, Московская область).

В президентском указе отмечается, что предложение передать «ПСБ Бизнесу» землю под отель поступило от Минобороны и «Промсвязьбанка», сообщает Znak.com. 

В ходе военно-технического форума «Армия-2020» Минобороны и банк подписали соглашение о развитии военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», которое предполагает участие банка организации в строительстве гостиничного комплекса.

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