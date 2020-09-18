18 сентября 2020, 11:57
Владимир Путин передал «Промсвязьбанку» землю в парке «Патриот» без проведения торгов
Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении «ПСБ Бизнес» земельного участка без торгов под строительство гостиницы в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот»
Президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении «ПСБ Бизнес» земельного участка без торгов под строительство гостиницы в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» (Алабино, Московская область).
В президентском указе отмечается, что предложение передать «ПСБ Бизнесу» землю под отель поступило от Минобороны и «Промсвязьбанка», сообщает Znak.com.
В ходе военно-технического форума «Армия-2020» Минобороны и банк подписали соглашение о развитии военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», которое предполагает участие банка организации в строительстве гостиничного комплекса.