Глава Счетной палаты призвал власти оказать помощь малоимущим россиянам
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал российские власти оказать помощь бизнесу и бедным гражданам. По словам чиновника, накопленных в стране резервов вполне достаточно для этого
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал российские власти оказать помощь бизнесу и бедным гражданам. По словам чиновника, накопленных в стране резервов вполне достаточно для этого.
В своей статье для РБК Алексей Кудрин призвал увеличить траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который является главной «кубышкой» правительства, но используется крайне консервативно.
По мнению главы СП, возвращение в экономику сотен миллиардов рублей смогло бы многим помочь, в частности, не допустить роста доли бедного населения и ликвидации предприятий.
Отметим, что согласно проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый 2022-2023 годов, власти страны сократят расходы на закупку лекарств, пенсии, на образование и демографические проекты. Одновременно с этим будут увеличены расходы бюджета на государственные СМИ, на выплату зарплат сотрудникам МВД и Росгвардии.