18 сентября 2020, 11:43
В России за сутки коронавирусом заразились 5 905 человек
В России продолжается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 5 905 заразившихся. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 091 186 человек, из которых вылечились 901 207 человек
В России продолжается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 5 905 заразившихся. Общее число заболевших с начала пандемии составило 1 091 186 человек, из которых вылечились 901 207 человек.
За сутки скончались 134 человека с подтвержденным коронавирусом.
В Москве за сутки зарегистрировали 805 новых случаев заражения COVID-19, в Московской области – 165, в Петербурге – 206, в Нижегородской области – 161, в Свердловской области – 129, в Ростовской области – 172, в Красноярском крае – 103, в Воронежской области – 123, в Ставропольском крае – 140, в Кемеровской области – 128.