Власти потратят более 5 млрд рублей на реконструкцию Дома правительства
На реконструкцию здания российского правительства из бюджета потратят 5,27 млрд рублей. Средства на проектирование и реконструкцию Белого дома будут направляться поэтапно
На реконструкцию здания российского правительства из бюджета потратят 5,27 млрд рублей. Средства на проектирование и реконструкцию Белого дома будут направляться поэтапно.
В записке Минфина к проекту федерального бюджета на 2021-2023 гг. говорится, что на 2022 год запланированы траты в размере 1,1 млрд рублей, а на 2023-й - 799,1 млн рублей. Об объемах финансирования на 2021 год в документе не сообщается.
Решение о проведении реконструкции Дома правительства было принято еще при премьер-министре Дмитрии Медведеве в 2017 году. В 2019 году Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию, после чего были заключены первые контракты на проведение работ и утверждена их общая стоимость, сообщает РБК.
Необходимость реконструкции Белого дома власти объясняют разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования.