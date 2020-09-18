Эксперты по выборам отказались от встречи с главой ЦИК из-за введения «капчи» на сайт ГАС «Выборы»
На этой встрече планировалось обсудить тот факт, что комиссия перед выборами 13 сентября добавила на сайт ГАС «Выборы» капчу, из-за которой стала невозможна машинная выгрузка данных по итогам голосования. Это затруднило процесс анализа выборов
Несколько политологов и экспертов, приглашенных 23 сентября на встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой, отказались от участия. На этой встрече планировалось обсудить тот факт, что комиссия перед выборами 13 сентября добавила на сайт ГАС «Выборы» капчу, из-за которой стала невозможна машинная выгрузка данных по итогам голосования. Это затруднило процесс анализа выборов.
Специалисты по выборам раскритиковали Центризбирком за такие действия в открытом письме, а Элла Памфилова пообещала провести с ними встречу «для обсуждения актуальных вопросов, в том числе работы интернет-сайта».
Экономисты Константин Сонин и Владимир Гельман от участия в мероприятии отказались, так как находятся за границей. Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц находится в России, но на встречу с главой ЦИК прийти также отказался. Политолог Екатерина Шульман пока еще не приняла решение.
Все остальные авторы письма приглашение Памфиловой публично отклонили. Так, Александр Кынев заявил, что руководство ЦИК «откровенно нарушают избирательные права граждан, осуществляют свою деятельность в интересах одной политической организации, партии «Единая Россия», системно ведут работу по ухудшению избирательной системы, против независимых общественных организаций и наблюдателей».
«Полностью поддерживаю мысль Александра Кынева: сначала - отмена капчи, потом - круглые столы. Для отмена капчи нужна 1 минута времени. Если кто-то хочет собирать круглый стол - значит, он не хочет отменять капчу». «А диссертационному вору Булаеву - диссернетовский привет», - добавил сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин.
Политолог Алексей Захаров отметил, что только за последний год по инициативе ЦИК, или с его согласия, были введены многодневное голосование, которые облегчают использование административного ресурса, и электронное голосование, которое облегчает задачу принуждения к голосованию за нужных кандидатов. «Наконец, как вишенка на торте - введение этой самой «капчи», призванной затруднить доступ к информации о прошедших выборах», - добавил эксперт.