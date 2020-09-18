Депутат Оксана Пушкина предложила создать единый реестр педофилов
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина предложила создать единый открытый реестр педофилов, вышедших на свободу из тюрьмы. Также в России должна быть создана система контроля за ними
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Оксана Пушкина предложила создать единый открытый реестр педофилов, вышедших на свободу из тюрьмы. Также в России должна быть создана система контроля за ними.
Оксана Пушкина заявила, что вопрос о едином реестре педофилов находится на обсуждении по инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Поводом для этого послужило изнасилование и убийство двух девочек в городе Рыбинске Ярославской области.
Депутат отметила, что один только реестр педофилов проблему не решит. Нужна еще и система контроля за такими людьми.
«Давайте представим, мы знаем, что есть педофил, отсидевший за преступления сексуального характера в отношении детей. Каким образом государство будет его контролировать? Будет ли обеспечено его медицинское сопровождение? Будет ли он проходить регулярную психологическую экспертизу, и как будет организовано это тестирование?», - заявила Оксана Пушкина.
Депутат предполагает, что полиция может организовать надзор за отсидевшими педофилами и профилактику рецидивов по принципу «будет труп - придем опишем». Сама Пушкина предложила ставить всем освободившимся из тюрьмы педофилам GPS-трекеры.
15 сентября в Рыбинске обнаружили тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения. По делу об изнасиловании и убийстве девочек полиция задержала сожителя их матери, который ранее был судим за особо тяжкие преступления.