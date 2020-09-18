Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевскую премию за «влияние на мир» во время пандемии
В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. В этом году ее лауреатами стали президенты России, США и Белоруссии
В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. В этом году ее лауреатами стали президенты России, США и Белоруссии.
Владимир Путин, Дональд Трамп и Александр Лукашенко получили Шнобелевскую премию за влияние на мир в период пандемии «большее, чем ученые и врачи». Кроме того, награда «в области медицинского образования» присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркмении.
Организаторы премии пояснили, что «шнобелевки» президенты девяти стран удостоились «за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», сообщает РБК.
В этом году наградой лауреатам стал склеенный из листов писчей бумаги куб и копия зимбабвийской банкноты в 10 трлн местных долларов.