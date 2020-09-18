Сергей Собянин пообещал ускорить подачу тепла в дома в связи с пандемией коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жителям столицы включить отопление как можно раньше, чтобы они «не замерзали» и не простужались. Градоначальник отметил, что в условиях пандемии коронавируса «не простужаться» особенно важно
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал жителям столицы включить отопление как можно раньше, чтобы они «не замерзали» и не простужались. Градоначальник отметил, что в условиях пандемии коронавируса «не простужаться» особенно важно.
«Мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима, будем включаться раньше для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями - это очень важно в этом году», - заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Обычно в Москве отопление включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8 градусов.