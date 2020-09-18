18 сентября 2020, 06:54
Власти потратят на проведение выборов в Госдуму 16,6 млрд рублей
Расходы на деятельность Центризбиркома в 2021 году увеличатся на 27,4% по сравнению с запланированными действующим законом о бюджете. Таким образом, расходы на ЦИК и проведение выборов составят 20,2 млрд рублей
Расходы на деятельность Центризбиркома в 2021 году увеличатся на 27,4% по сравнению с запланированными действующим законом о бюджете. Таким образом, расходы на ЦИК и проведение выборов составят 20,2 млрд рублей, сообщает РБК
Минфин объяснил рост расходов проведением выборов в Госдуму восьмого созыва в 2021 году. Центризбиркому на эти цели будет выделено дополнительно более 4 млрд рублей.
Общие расходы на проведение думских выборов таким образом вырастут до 16,6 млрд рублей. Для сравнения, на думские выборы 2016 года из бюджета было потрачено 10,3 млрд рублей.