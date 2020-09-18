18 сентября 2020, 02:13
ФССП потратит 3,8 млн рублей на импортные наградные пистолеты
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, ведомство заказало два пистолета Beretta 92 FS и двадцать Glock-17 GEN 5. Товар должен быть поставлен в управление по Московской области
Фото: wallsdesk.com
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) решила закупить 22 итальянских и австрийских наградных пистолета общей стоимостью 3 млн 785 тысяч рублей.
Согласно опубликованной на портале госзакупок заявке, ведомство заказало два пистолета Beretta 92 FS и двадцать Glock-17 GEN 5. Товар должен быть поставлен в управление по Московской области.
За итальянские пистолеты ФССП заплатит по 165 тысяч рублей за штуку, а за австрийские-— по 172 тысячи рублей за штуку, сообщает «МБХ медиа».
В комплекте с оружием должны будут идти паспорт с инструкцией по эксплуатации, шомпол для чистки ствола, пластиковый кейс и набор накладок для изменения толщины рукоятки.