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Политика
Иностранные агенты «Росатома»
18 сентября 2020, 01:39

Врио губернатора Белгородской области могут назначить экс-главу мусорного оператора

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области будет назначен Денис Буцаев, который ранее был главой государственного мусорного оператора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации региона

Врио губернатора Белгородской области могут назначить экс-главу мусорного оператора

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области будет назначен Денис Буцаев, который ранее был главой государственного мусорного оператора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации региона.

Денис Буцаев сменит Евгения Савченко, который руководил Белгородской областью с 90-х годов. Вечером 17 сентября он сообщил, что досрочно уходит в отставку и станет сенатором.

Денис Буцаев также был назначен первым вице-губернатором области.

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