18 сентября 2020, 01:39
Врио губернатора Белгородской области могут назначить экс-главу мусорного оператора
Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области будет назначен Денис Буцаев, который ранее был главой государственного мусорного оператора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации региона
Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области будет назначен Денис Буцаев, который ранее был главой государственного мусорного оператора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в администрации региона.
Денис Буцаев сменит Евгения Савченко, который руководил Белгородской областью с 90-х годов. Вечером 17 сентября он сообщил, что досрочно уходит в отставку и станет сенатором.
Денис Буцаев также был назначен первым вице-губернатором области.