Мэр Москвы объяснил рост новых случаев заражения коронавирусом массовым тестированием
Одновременно с этим градоначальник попросил пожилых москвичей минимизировать контакты, а работодателям рекомендовал «по возможности продлить режим дистанционной работы»
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост числа новых случаев заражения коронавирусом массовым тестированием граждан на наличие этой инфекции.
Одновременно с этим градоначальник попросил пожилых москвичей минимизировать контакты, а работодателям рекомендовал «по возможности продлить режим дистанционной работы».
«Главные врачи коронавирусных стационаров говорят, что вирус стал не настолько злобным и болезнь стала протекать не настолько тяжело. Расслабляться ни в коем случае нельзя», - заявил Собянин, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, что в последние дни в Москве число новых заражений COVID-19 выросло с 600 с лишним человек более чем до 700 человек.