17 сентября 2020, 19:38
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко досрочно ушел в отставку
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко досрочно ушел в отставку. О своем уходе он объявил в ходе рабочей встречи с руководителями органов власти региона
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко досрочно ушел в отставку. О своем уходе он объявил в ходе рабочей встречи с руководителями органов власти региона.
Также Евгений Савченко представил коллегам Дениса Буцаева, который был назначен первым заместителем губернатора области.
В пресс-службе администрации Белгородской области сообщили, что Савченко станет членом Совета Федерации. В ходе сентябрьских выборов он был избрал депутатом регионального парламента. Этот вопрос планируется рассмотреть 22 сентября на первом заседании Белгородской облдумы.
Отметим, что Евгений Савченко был последним из губернаторов, возглавляющих регион с 1990-х годов.