18 сентября 2020, 00:34
Губернатора Пермской области после выборов госпитализировали с коронавирусом
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заразился коронавирусом и был госпитализирован. В больницу он попал через четыре дня после своего избрания главой региона
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заразился коронавирусом и был госпитализирован. В больницу он попал через четыре дня после своего избрания главой региона.
В пресс-службе администрации Пермского края сообщили агентству ТАСС, что при появлении легких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина был взят мазок. Также ему сделал компьютерную томографию. Позже лаборатория Роспотребнадзора подтвердила у губернатора COVID-19.
«Дмитрий Николаевич сразу после первого теста был госпитализирован с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих», - сообщили в пресс-службе.