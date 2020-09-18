18 сентября 2020, 00:02
Александр Карелин уйдет из Госдумы и станет сенатором
Госдума России рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Карелина. Такой вопрос возник в связи с тем, что на прошедших 13 сентября выборах он был избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области
Госдума России рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Карелина. Такой вопрос возник в связи с тем, что на прошедших 13 сентября выборах он был избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.
Сам Александр Карелин направил на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина обращение с просьбой подтвердить его досрочное сложение полномочий.
Партия «Единая Россия» в свою очередь рекомендовала делегировать Александра Карелина в Совет Федерации. Вице-спикер новосибирского парламента Андрей Панферов отметил, что Карелин является персоной федерального значения, поэтому сможет решать стратегические интересы региона и в Совете Федерации.