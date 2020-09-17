Росгвардия и МВД в 2021 году получат дополнительно 28 млрд рублей на выплату зарплат
МВД и Росгвардия получат дополнительные 28 млрд рублей в ближайшие два года на выплату зарплат своим сотрудникам. Такие цифры указаны в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы
МВД и Росгвардия получат дополнительные 28 млрд рублей в ближайшие два года на выплату зарплат своим сотрудникам. Такие цифры указаны в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы.
Еще 10,6 млн рублей Минфин предлагает выделить дополнительно на повышение квалификации сотрудников МВД России. Одновременно с этим расходы на Следственный комитет и Генпрокуратуру предлагается урезать на миллиард рублей.
Кроме того, в проекте бюджета предусмотрено сокращение расходов бюджета на национальные проекты в сфере образования и демографии в 2021 году. Так, расходы на проект «Образование» снизятся более чем на 14 млрд рублей, а на «Демографию» - на 84 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Минфин РФ предлагает увеличить финансирование за счет бюджета государственных СМИ (RT, ВГТРК, МИА «Россия сегодня», Первый канал и «Общественное телевидение России») на 40%.