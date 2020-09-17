Депутаты от «Справедливой России» внесли законопроект об отмене трехдневного голосования
Группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму проект закона, отменяющего трехдневное голосование на выборах. Напомним, что многодневное голосование было утверждено летом текущего года
Группа депутатов от «Справедливой России» внесла в Госдуму проект закона, отменяющего трехдневное голосование на выборах. Напомним, что многодневное голосование было утверждено летом текущего года.
Справороссы считают, что трехдневное голосование было введено исключительно в качестве экстраординарной меры для минимизации социальных контактов в пандемию коронавируса. При этом многодневное голосование показало снижение открытости избирательного процесса ввиду невозможности контроля за ним в том числе со стороны наблюдателей, а также с использованием технических средств наблюдения.
В связи с этим депутаты предлагают отменить нормы о многодневном голосовании начиная с 1 октября этого года, чтобы не применять их на следующих выборах.
Также «Справедливая Россия» внесла законопроект о запрете размещать избирательные участки внутри помещений школ и брать в члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса учителей и сотрудников школ. Это позволит освободить школы от административного давления.
Между тем, глава Центризбиркома Элла Памфилова предостерегла депутатов Госдумы об отмене трехдневного голосования.