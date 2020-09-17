Глава правительства внес на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении налога для богатых
Глава правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о повышенном налоге на доходы физических лиц, которые заработали за налоговый период более 5 млн рублей
Глава правительства Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о повышенном налоге на доходы физических лиц, которые заработали за налоговый период более 5 млн рублей.
Согласно тексту законопроекта, с 1 января 2021 года налоговая ставка по НДФЛ для физлиц, заработавших больше 5 млн рублей, увеличится на 2%. Если сейчас она составляет 13% для суммы всех налоговых баз физлица, то после принятия документа для более обеспеченных граждан она составит 650 тысяч рублей и 15% суммы всех налоговых баз.
В правительстве отметили, что эти 2% станут «дополнительным источником финансовых средств на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями». Дополнительные сборы по налогу в случае одобрения инициативы кабмина составят около 60 млрд рублей.