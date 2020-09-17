В Австрии арестовали чеченского блогера, который объявил кровную месть Рамзану Кадырову
В Австрии силовики арестовали чеченского блогера Мурада Асламханова, известного как Мурад Венский. Ранее он записал видеообращение, в котором объявил о кровной мести главе Чечни Рамзану Кадырову
В Австрии силовики арестовали чеченского блогера Мурада Асламханова, известного как Мурад Венский. Ранее он записал видеообращение, в котором объявил о кровной мести главе Чечни Рамзану Кадырову.
«Кавказ. Реалии» со ссылкой на близких Асламханова сообщает, что вместе с блогером австрийские силовики задержали его 29-летнего брата Мухарбека. Их обвинили в незаконном ношении оружия. Позже их отпустили под обязательство явиться на допрос.
16 сентября полицейские провели обыск в доме Асламхановых и арестовали братьев. Мурада Венского обвиняют в том числе в угрозе убийством родственникам Кадырова и его ближайшему окружению. В своем ролике он угрожал спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову и вице-премьеру Чечни Абузайду Висмурадову.
Асламханов воплотить свои угрозы в жизнь, если Рамзан Кадыров тронет его родственников.