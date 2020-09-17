Разработкой оппозиционера Алексея Навального занимаются сразу несколько подразделений ФСБ
Разработкой оппозиционера Алексея Навального более 10 лет занимаются несколько подразделений ФСБ России, которые специализируются на репрессивных заданиях администрации президента в отношении «неугодных», сообщают «Важные истории»
Разработкой оппозиционера Алексея Навального более 10 лет занимаются несколько подразделений ФСБ России, которые специализируются на репрессивных заданиях администрации президента в отношении «неугодных», сообщают «Важные истории».
Издание со ссылкой на бывших сотрудников службы сообщает, что изначально Алексей Навальный попал в разработку шестого отдела управления «К» в 2008 году. Этот отдел сопровождал уголовные дела в отношении Михаила Ходорковского и Бориса Березовского.
Когда Навальный стал более известной фигурой в политике, то к его разработке подключилось управление по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом (УБТПЭ), которое входит в Службу по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (СЗКСиБТ) ФСБ России.
По данным издания, сотрудники УБТПЭ ранее неоднократно попадали в скандальные истории, связанные с физическим насилием. Так, в середине 2000-х годов офицеры управления участвовали в избиениях и пытках активистов национал-большевистской партии, а в 2006 году офицер УБТПЭ ФСБ прибыл на помощь задержанным в Москве бойцам из вневедомственной охраны МВД Чечни, у которых при себе нашли «набор киллера».