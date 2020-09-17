Мосгорсуд отменил заочный арест Юлии Ильинской, которая в Израиле трижды проголосовала по поправкам
Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте гражданки России и Израиля Юлии Ильинской, обвиняемой в незаконном получении бюллетеня. Женщина смогла трижды проголосовать по поправкам к Конституции РФ летом 2020 года
Мосгорсуд отменил решение о заочном аресте гражданки России и Израиля Юлии Ильинской, обвиняемой в незаконном получении бюллетеня. Женщина смогла трижды проголосовать по поправкам к Конституции РФ летом 2020 года.
Адвокат «Агоры» Леонид Соловьев рассказал «МБХ медиа», что дело Юлии Ильинской направлено на новое рассмотрение. Женщина была объявлена в международный розыск, но сейчас это решение также отменено.
«Можем предварительно сделать выводы, что было нарушено ее право на защиту, потому что я как адвокат заявлялся еще в самом начале следствия, как только сообщали, что дело возбуждено, но меня ни о чем не уведомляли. И суд первой инстанции по заочному аресту провели без меня», - рассказал адвокат.
Кроме того, данное преступление является небольшой тяжести, и для ареста Ильинской нет оснований. «Следствие говорит, что она скрывалась, но она постоянно проживает в Израиле и имеет израильское гражданство, она не приезжала в Россию вообще», - возмутился Соловьев.