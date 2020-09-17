Эксперты назвали имена депутатов Госдумы, которые чаще других прогуливают заседания
Центр политической конъюнктуры опубликовал список депутатов Госдумы, которые чаще других прогуливают заседания. Больше всего прогульщиков состоит во фракции «Единой России»
Центр политической конъюнктуры опубликовал список депутатов Госдумы, которые чаще других прогуливают заседания. Из этого списка следует, что больше всего прогульщиков состоит во фракции «Единой России».
Топ-10 главных прогульщиков возглавил депутат от ЛДПР Игорь Лебедев, который пропустил больше 95% заседаний, на втором месте расположилась Лариса Шойгу из «Единой России» (пропущено 83% заседаний), на третьем – ее товарищ по партии Виктор Игнатов (81% прогулянных заседаний).
Также в список главных прогульщиков вошли Юрий Мищеряков из «ЕР», Андрей Палкин («ЕР»), Светлана Савицкая (КПРФ), Петр Пимашков («ЕР»), Андрей Барышев («ЕР»), Григорий Балыхин («ЕР») и Лидия Антонова («ЕР»).
В докладе ЦПК отмечается, что посещаемость заседаний является одной из наиболее важных общих характеристик работы депутата. Если же парламентарий пропускает голосование, то фактически не исполняет свою представительскую функцию в Госдуме.