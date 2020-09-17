Московского следователя задержали за взятку в 100 тысяч долларов от депутата
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали старшего следователя Перовского межрайонного следственного отдела, его помощника и водителя по подозрению в получении взятки
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали старшего следователя Перовского межрайонного следственного отдела, его помощника и водителя по подозрению в получении взятки. Незаконное вознаграждение следователю дал депутат уральский Сергей Никонов, который находится под следствием.
Обвиняемый в мошенничестве депутат сообщил, что следователь предложил ему закрыть его уголовное дело либо добиться наказания, не связанного с лишением свободы. За своих услуги он попросил 100 тысяч долларов.
Депутата и следователя задержали 16 сентября в момент передачи взятки, сообщает РЕН ТВ.
Сергей Никонов занимал пост председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области. В 2018 году против него возбудили дело о мошенничестве в размере полмиллиарда рублей, сообщает телеканал.
Сам Сергей Никонов информацию о вымогательстве у него взятки опроверг. Он сообщил что сейчас находится в командировке, пишет издание «Без формата».