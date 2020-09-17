Российские власти потратят на поддержку государственных СМИ в 2021 году более 100 млрд рублей
В действующем бюджете субсидии СМИ на 2021 году заявлены в размере 73,8 млрд рублей. Получается, что власти решили увеличить финансирование государственных СМИ на 40%
Российские власти в 2021 году выделят на поддержку СМИ почти 102,8 млрд рублей. Об этом сообщается в проекте закона о федеральном бюджете.
В действующем бюджете субсидии СМИ на 2021 году заявлены в размере 73,8 млрд рублей. Получается, что власти решили увеличить финансирование государственных СМИ на 40%.
По сравнению с тем, сколько средств было выделено СМИ в этом году (101,2 млрд рублей), предложенная корректировка на 2021 год оказывается незначительной. Государство фактически сохранил размер субсидий на прежнем уровне, сообщает РБК.
В пресс-службе Russia Today заявили, что бюджет на поддержку СМИ в 2021 году будет меньше, чем в этом. «Мы получаем финансирование в рублях, а тратим в основном в валюте, поскольку вещаем за границей. Так что с поправкой на курс наш бюджет на следующий год сильно сократился. И без поправки - тоже», - сообщили на телеканале.