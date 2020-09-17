17 сентября 2020, 12:50
Директора Центра подготовки российских сборных команд задержали по делу о растрате
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Центра подготовки российских сборных команд Александра Кравцова по делу о растрате в крупном размере
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Центра подготовки российских сборных команд Александра Кравцова по делу о растрате в крупном размере.
О задержании Александра Кравцова сообщил в Facebook журналист Дмитрий Ревинский. Позже данную информацию подтвердили в РИА Новости.
Подробности уголовного дела не приводятся.
Александр Кравцов возглавил Центр спортивной подготовки сборных команд России в 2009 году, а в 2012 году он стал заместителем главы российской спортивной делегации на летних Олимпийских играх в Лондоне.
В 2013 году Александр Кравцов избран главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
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