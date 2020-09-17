17 сентября 2020, 12:36
В России коронавирусом за сутки заразились 5 762 человека
В России за минувшие сутки выявили 5 762 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся выросло до 1 085 281 человек. Из них выздоровели 895 868 человек
В России за минувшие сутки выявили 5 762 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся выросло до 1 085 281 человек. Из них выздоровели 895 868 человек.
По данным оперативного штаба, за сутки скончались 144 пациента с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 19 061 человек.
В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 177, в Петербурге – 211, в Нижегородской области – 166, в Свердловской области – 126, в Ростовской области – 171, в Красноярском крае – 101, в Воронежской области – 115, в Самарской и Кемеровской областях – 125.