Минюст предложил сохранять сотрудникам СКР зарплату в течение двух месяцев после отставки
Министерство юстиции РФ предложило сохранять зарплату высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета в течение двух месяцев после снятия их с занимаемой должности пока им подыскивают новую работу
Министерство юстиции РФ предложило сохранять зарплату высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета в течение двух месяцев после снятия их с занимаемой должности пока им подыскивают новую работу.
В законопроекте говорится, что руководители ГСУ, областных следственных управлений, а также следственных отделений СК по районам и городам по окончании срока пребывания в должности или досрочного освобождения могут быть зачислены «в распоряжение СК» на срок до двух месяцев, сообщает Znak.com.
Но такую привилегию могут получить только те, кто уходит в отставку по причинам, не требующим безусловного увольнения, например, в случае прекращения допуска к гостайне, несданной аттестации, при ликвидации следственного органа или рассмотрении вопроса о назначении на вышестоящую должность.
Минюст предлагает сохранять таким сотрудникам статус, гарантии соцзащиты, а также денежное содержание в рамках оклада по последней замещаемой должности и других доплат.