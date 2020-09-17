17 сентября 2020, 11:53
Группа профессоров выдвинула Алексея Навального на Нобелевскую премию мира
Оппозиционера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев сообщил в Facebook, что политика на премию выдвинул «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией»
Оппозиционера Алексея Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира. Профессор американского университета Ратгерс Сергей Ерофеев сообщил в Facebook, что политика на премию выдвинул «ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией».
«Процесс выдвижения начали ученые, но это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют», - отметил профессор.
Сергей Ерофеев отметил, что на Нобелевскую премию мира Алексея Навального выдвинули даже те, кто ранее относился к его деятельности отрицательно, но теперь поменял свое мнение.