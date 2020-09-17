В Красноярске в результате пожара в наркологической клинике погибли четыре пациента
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»
В Красноярске полиция задержала директора наркологической клиники «Чистый город», в которой во время ночного пожара погибли четыре человека. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
В Следственном комитете сообщили, что часть пациентов находились в клинике анонимно, поэтому и установить личности погибших без проведения геномных экспертиз из-за термических повреждений невозможно.
В рамках расследования дела назначены биологические, пожарно-технические и другие экспертизы. Проводится допрос свидетелей.
Основными версиями пожара в наркологической клинике следствие называет неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования.