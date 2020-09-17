ФБК рассказал об изъятии из гостиничного номера Навального бутылки с водой со следами «Новичка»
Фонд борьбы с коррупцией сообщил, откуда в деле об отравлении Алексея Навального взялась бутылка воды, на которой немецкие военные вирусологи обнаружили следы вещества из группы «Новичок»
Фонд борьбы с коррупцией сообщил, откуда в деле об отравлении Алексея Навального взялась бутылка воды, на которой немецкие военные вирусологи обнаружили следы вещества из группы «Новичок».
Пластиковая бутылка с минеральной водой была изъята из номера гостиницы в Томске, где останавливался Алексей Навальный. В его инстаграмме появилась видеозапись изъятия различных вещей из номера оппозиционера, когда стало известно о его госпитализации с признаками отравления.
«Именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы «Новичка». А потом еще три лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им. Теперь мы понимаем: это было сделано до того, как он покинул свой номер, чтобы поехать в аэропорт», - сообщается в Instagram политика.