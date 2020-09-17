Польша потребовала выдать российских диспетчеров, дежуривших во время крушения самолета Леха Качиньского
Прокуратура Польши обратилась в районный суд в Варшаве с ходатайством о заочном аресте троих российских авиадиспетчеров, дежуривших в апреле 2010 года в аэропорту Смоленск-Северный, когда разбился польский «борт №1»
Российские власти не будут выдавать Польше смоленских диспетчеров, которые дежурили в момент крушения самолета Ту-154 президента Леха Качиньского.
«В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам», - сообщил источник «Интерфакса». Он также заявил, что требование Варшавы является тупиковым путем.
Ранее прокуратура Польши обратилась в районный суд в Варшаве с ходатайством о заочном аресте троих российских авиадиспетчеров, дежуривших в апреле 2010 года в аэропорту Смоленск-Северный, когда разбился польский «борт №1». Диспетчеров обвиняют в умышленном доведении до авиакатастрофы, в которой погибли 96 человек.
Польские следователи установили, что в день авиакатастрофы в аэропорту Смоленска не работала радиолокационная система посадки, из-за чего диспетчеры не видели, где находится самолет, поэтомупередавали пилотам ложную информацию и давали команды о снижении и заходе на посадку.
Напомним, что по итогам расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), польский самолет разбился из-за ошибки пилотов, начавших посадку в плохих погодных условиях.