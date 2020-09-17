ОАК создаст новую версию самолета Sukhoi SuperJet. Лайнер обойдется в 120 млрд рублей
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) к 2023 году планирует создать импортозамещенную версию Sukhoi SuperJet 100. Предварительная стоимость разработки новой версии «суперджета» оценивается в 120–130 млрд рублей
«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) к 2023 году планирует создать импортозамещенную версию Sukhoi SuperJet 100. Предварительная стоимость разработки новой версии «суперджета» оценивается в 120–130 млрд рублей.
«Ведомости» сообщают, что деньги в этот проект планируют вложить компании «Ростеха», ОАК и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).
Половина из указанной суммы уйдет на разработку российского двигателя ПД-8, который также подойдет для самолета-амфибии Бе-200 (сейчас летает на украинских моторах). Кроме того, в SSJ New будут замещены десятки систем и компонентов, изменится конструкция фюзеляжа и будет скорректирован центр тяжести. Сейчас уровень импортных комплектующих SSJ-100 составляет около 70%.
Отметим, что Sukhoi Superjet 100, который стал первым созданным с нуля российским самолетом после распада СССР, так и не стал коммерчески успешным.