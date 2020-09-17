Главу Клина заподозрили в фиктивном трудоустройстве своих нянь в муниципальные детсады
Алену Сокольскую проверяют на причастность к трудоустройству своих помощников по хозяйству в детские сады муниципалитета и оплате их труда за счет бюджета. Предварительный ущерб по делу составляет 7 млн рублей
СКР по Московской области проводит доследственную проверку в отношении главы городского округа Клин Алены Сокольской в связи с ее возможной причастностью к трудоустройству своих помощников по хозяйству в детские сады муниципалитета и оплате их труда за счет бюджета. Предварительный ущерб по делу составляет 7 млн рублей.
Согласно материалам следствия, с 2011 по 2018 год в Центр детства «Жемчужинка» и детские сады «Золотой ключик» и «Кристаллик» по распоряжению Алены Сокольской, занимавшей тогда должность главы городского департамента образования, были трудоустроены восемь человек. На работу в детские садики были устроены специалист по ремонту квартир, сотрудник полиции, парикмахер, личный водитель семьи Сокольской, а также няни ее детей.
Указанные лица в качестве сотрудников дошкольных учреждений получали зарплату, но сами об этом не знали. Зарплата зачислялась на их именные карты Сбербанка, которых они даже не видели, сообщают «Известия».
Также сообщается, что среди обслуги Алены Сокольской, трудоустроенной в детские сады, оказались и ее родственники.
Некоторое время назад «Радио Свобода» опубликовало расследование о незадекларированной недвижимости главы Клинского района Московской области Алены Сокольской и ее мужа, бывшего прокурора Тульской области Александра Козлова. Журналисты нашли у них дома на Тенерифе (Испания) и квартиру в элитном комплексе в Турции.