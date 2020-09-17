Волонтер «Роскомсвободы» через суд потребовала запретить систему распознавания лиц
Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова обратилась в Тверской райсуд с иском к Департаменту информационных технологий (ДИТ) и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц
Волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова обратилась в Тверской райсуд с иском к Департаменту информационных технологий (ДИТ) и ГУ МВД Москвы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц.
Кузнецова нашла в интернете человека, торгующего данными, и анонимно заказала «пробив» своего лица. Она дала ему фото и через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где ее лицо было зафиксировано. Почти все адреса совпали с фактическим маршрутом девушки. За получение таких данных Кузнецова заплатила 16 тысяч рублей.
Теперь волонтер требует от ответчиков 100 тысяч рублей компенсации за вред, причиненный утечкой данных, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на адвоката истца Екатерину Абашину.
Юрист отметила, что сейчас любой может получить данные маршрута человека за небольшие деньги, а это серьезное нарушение права на неприкосновенность частной жизни. При этом власти Москвы, используя систему распознавания лиц, не гарантируют защищенность полученных данных.
В департаменте информационных технологий претензии истицы отвергли. В ведомстве заявили, что записи с камер городской системы видеонаблюдения представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан.